"Lo spostamento è a forte rischio sicurezza per lei e la scorta": salta deposizione dal vivo dell'avvocato Porcello

"La signora Angela Porcello, da notizie assunte è considerata, dal Dap, soggetto ad alto rischio sicurezza personale e lo spostamento extra carcerario potrebbe costituire un pericolo per la detenuta e per quanti addetti alla scorta della stessa".

L'istanza del suo legale Giuseppe Scozzari e la nota di riscontro del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, bloccano la deposizione di presenza, in programma giovedi mattina, dell'ex avvocato penalista arrestata e condannata, a 15 anni e 4 mesi di reclusione, con l'accusa di avere gestito il mandamento mafioso insieme al compagno Giancarlo Buggea con cui aveva iniziato una relazione in seguito alla prima condanna dell'imprenditore per associazione mafiosa.

L'ex professionista, cancellata dall'Ordine dopo l'arresto, scattato il primo febbraio del 2021, da tempo ha avviato un percorso di collaborazione ritenuto troppo altalenante e inconsistente dai pubblici ministeri della Dda che hanno bocciato il suo inserimento nel programma di protezione.

Nelle scorse settimane era stata disposta la citazione, come "imputata di reato connesso", nel processo a carico degli imputati del troncone ordinario del processo e, trattandosi di una figura del tutto centrale, in un primo momento era stata disposta la presenza fisica e, quindi, il trasferimento dal carcere del Nord dove è detenuta all'aula 16 del tribunale di Agrigento per una deposizione dal vivo e, quindi, più genuina.

L'istanza del suo legale, tuttavia, ha bloccato tutto e il tribunale, con una nota firmata dalla presidente della seconda sezione Wilma Angela Mazzara, ha disposto che l'audizione avvenga in videoconferenza.

