L'operazione antimafia "Xydi", il gip: "Buggea uomo di fiducia dell'intera Cosa Nostra"

Un'intercettazione per strada di Giancarlo Buggea con un presunto affiliato

"E' inequivocabile la partecipazione di Giancarlo Buggea a Cosa Nostra con ruolo apicale oltre che la sua ambizione di assurgere a successore dell'attuale, ormai anziano, capo mandamento Calogero Di Caro".

Così il gip Alessandra Vella ha motivato la convalida del fermo e la custodia in carcere per il cinquantenne imprenditore mafioso che, tornato libero dopo una condanna a 8 anni, si sarebbe rimesso al "lavoro" insieme alla compagna, l'avvocato Angela Porcello, che, con la sua "eccezionalità operativa", avrebbe messo il proprio studio legale a disposizione della cosca trasformandolo in un vero e proprio quartier generale dove si sono tenuti numerosi summit.

Il giudice lo definisce "un opportunista e calcolatore uomo d’onore" che stava portando avanti insieme al mafioso Antonino Chiazza un progetto per “posare” lo stesso Di Caro. In definitiva "un uomo di estrema fiducia dell'intera Cosa nostra".