L'inchiesta antimafia "Xydi", la Cassazione rinvia al Riesame l'ordinanza a carico dell'ispettore di polizia

La Corte di Cassazione non ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico dell'ispettore di polizia Filippo Pitruzzella, 60 anni, in servizio al commissariato di Canicattì, coinvolto nella maxi operazione antimafia “Xydi”. Pitruzzella - che è difeso dagli avvocati Salvatore Manganello e Nino Gaziano - resta agli arresti domiciliari e ci sarà un nuovo procedimento dinanzi al Riesame per valutare le esigenze cautelari. I giudici hanno dunque rinviato l'ordinanza al tribunale delle Libertà affinché venga nuovamente valutata.

L'ispettore di polizia Filippo Pitruzzella è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per avere, secondo l'accusa, fatto da "talpa" all'avvocato Porcello e a Buggea informandoli di indagini nei confronti del mandamento mafioso e mettendoli al corrente di notizie riservate.

Rigettati i ricorsi e quindi confermate le ordinanze di custodia cautelare firmate a carico di Giuseppe Sicilia e Gregorio Lombardo, entrambi di Favara, e a carico di Calogero Di Caro di Canicattì. Tutti e tre restano dunque in carcere.

Quattro le udienze che sono state fatte, in Cassazione, per chiedere le scarcerazioni degli indagati dell'inchiesta antimafia "Xydi", che ha stretto il cerchio sull'ultimo superlatitante Matteo Messina Denaro e disarticolato il mandamento mafioso di Canicattì di cui l'avvocato Angela Porcello sarebbe stata la cassiera e braccio destro del compagno Giancarlo Buggea, già pregiudicato per mafia. Queste due posizioni non sono approdate in Cassazione e, quindi, il provvedimento cautelare è da considerare definitivo.