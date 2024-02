Operazione Xydi

L'avvocato Porcello in lacrime accusa l'ex compagno: "Buggea era intimo con Messina Denaro"

La professionista, poi cancellata dall'Ordine, condannata a 15 anni e 4 mesi per associazione mafiosa, ha parlato per quasi un'ora al processo di appello: "Non ho mai saputo di preciso dove fosse nascosto, mi fu chiesto di aiutare la nipote in difficoltà economiche"