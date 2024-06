L'operazione sulla mafia dei pascoli approda al riesame: fissate le prime udienze

L'operazione, che il 4 giugno ha fatto scattare quattro ordinanze cautelari in carcere e una ai domiciliari fra Santa Margherita Belice e Montevago, nell'ambito di una vasta operazione di mafia nel mondo dei pascoli, approda al tribunale del riesame. La difesa ha chiesto ai giudici di annullare i provvedimenti restrittivi, le udienze sono in programma a partire da giovedì.

I destinatari del provvedimento sono: Pietro Campo, 72 anni, Pasquale Ciaccio, 59 anni, di Santa Margherita Belice; Domenico Bavetta, 42 anni, di Montevago; Giovanni Campo, 33 anni, e Pietro Guzzardo, 46 anni, entrambi di Santa Margherita Belice,

Bavetta, già in cella per altre vicende analoghe, in questo procedimento è finito agli arresti domiciliari, per gli altri è stata disposta la custodia in carcere.

