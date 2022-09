Mafia, traffico di cocaina e politica: al via processo per 13 imputati

Ammessi perizie e liste testi e via libera alla trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali agli atti dell'inchiesta: è stato aperto il dibattimento a carico di tredici imputati dell'inchiesta antimafia "Oro bianco", che ha fatto luce sul cosiddetto "paracco" ovvero la cosca mafiosa alternativa a Cosa nostra e alla Stidda.

I giudici della prima sezione penale, presiediuta da Alfonso Malato, dopo avere deciso su alcune questioni preliminari, hanno dato la parola al pm e ai difensori per le richieste di ammissione dei mezzi di prova. In precedenza era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato per due imputati perchè le richieste istruttorie, in particolare l'audizione di un luogotenente dei carabinieri che ha redatto un'informativa molto articolata, "sarebbero in contrasto con il principio di celerità processuale imposto dal rito alternativo".

L'inchiesta ha pure fatto luce su un traffico di cocaina e sui legami del clan con la politica. Ecco la lista di tutti gli imputati dello stralcio ordinario: Roberto Alletto, 36 anni, di Palma; Vincenzo Bennardo, 43 anni, di Favara; Salvatore Curto, 39 anni, di Canicattì; Vincenzo Curto, 42 anni, di Canicattì; Vincenzo Fallea, 44 anni, di Agrigento; Giuseppe Farini, 53 anni, di Canicattì; Maurizio Licata, 55 anni, di Licata; Sarino Lo Vasco, 55 anni, di Palma; Rosario Meli, 37 anni, di Palma; Vincenzo Messina, 36 anni, di Canicattì; Calogero Monterosso, 38 anni, di Palma, Giovanni Pietro Scaccia, 52 anni, di Canicattì e Tommaso Vitanza, 71 anni, di Palma.

L'avvocato Ninni Giardina aveva reiterato la richiesta di abbreviato (condizionato ad alcune prove) per Fallea a Farini. Il processo riprende il 6 ottobre per l'incarico a un perito che dovrà trascrivere tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali agli atti dell'inchiesta.

Lo scorso 23 luglio, nel troncone abbreviato del processo, sono state decise 10 condanne e 8 assoluzioni.