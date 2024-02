In aula il racconto dell'attentato dalla voce di un indagato: "faida" Favara-Belgio, la parola al pm

"Sono stati tizio, tizio e tizio". L'intercettazione viene ascoltata più volte in aula dai giudici della Corte di assise di Agrigento davanti ai quali si sta celebrando uno stralcio del processo scaturito dall'operazione "Mosaico" su una faida sull'asse Favara-Belgio che avrebbe provocato, nell'ambito di un contrasto fra due clan rivali dediti a traffici di armi e droga, una carneficina con cinque omicidi e almeno una decina di tentati omicidi.

A parlare è uno degli indagati: Antonio Bellavia, poi assolto dall'accusa di omicidio e tentato omicidio insieme al nipote Calogero. Il favarese parla con la moglie e fa riferimento a un agguato. Le parole, tuttavia, anche per il tono di voce elevato della donna che lo copre, non sono chiare.

L'intercettazione è stata, quindi, ascoltata in aula dal presidente della Corte di assise Alfonso Malato, dal pubblico ministero Alessia Sinatra e da tutte le altre parti: i difensori di parte civile Salvatore Cusumano, Teres'Alba Raguccia, Graziella Vella e Gerlando Costanza e il legale dell'imputato, Salvatore Virgone.

Alla fine prevale l'incertezza sulla circostanza, comunque, non decisiva. Si è trattato dell'ultimo atto dell'istruttoria prima della requisitoria in programma il 23 aprile.

In questo filone processuale c’è un solo imputato. Si tratta di Carmelo Vardaro, 47 anni, accusato dell’omicidio dell’empedoclino Mario Jakelich e degli agguati falliti ai danni di Carmelo Nicotra e Maurizio Distefano.

Il favarese, in particolare, avrebbe cercato di vendicare l'omicidio dell'imprenditore Carmelo Bellavia, condannato per favoreggiamento al boss Gerlandino Messina, uccidendo uno dei killer, ovvero Maurizio Di Stefano: il 14 settembre del 2016, però, in Belgio, nell'abitazione della vittima designata trovano un suo amico - Mario Jakelich - che viene freddato con un colpo di pistola in fronte.

Di Stefano viene colpito da alcuni proiettili ma si salva. Il 23 maggio del 2017 Di Stefano sopravvive a un nuovo agguato nel garage del favarese Carmelo Nicotra che ha la peggio e viene ferito in maniera più grave da alcuni colpi di kalashnikov ai glutei. Vardaro, secondo la contestazione originaria della procura, avrebbe commesso i due agguati insieme a Calogero e Antonio Bellavia che, tuttavia, sono stati assolti.

Clicca qui per seguire anche il nostro canale