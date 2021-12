L'ex sindaco Sabella dopo la condanna per concorso esterno: "Estraneo alla mafia, ho servito il mio paese nella legalità"

"Sono estraneo a qualsiasi connivenza con Cosa Nostra, ho servito sempre il mio paese nella legalità e nell'interesse dei cittadini. Sono stupito, non mi aspettavo questo verdetto ma la battaglia continua".

L'ex sindaco Santo Sabella, dopo la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, commenta il verdetto e annuncia che ricorrerà in appello per impugnare la condanna.

La mafia, secondo quanto avrebbe accertato il processo di primo grado, avrebbe messo le mani sul Comune di San Biagio, asservito alla cosca in forza di un preciso accordo elettorale precedente alle stesse elezioni del 2014.

La pena inflitta è poco più della metà rispetto ai 12 anni chiesti dal pubblico ministero della Dda, Alessia Sinatra.

“E' stato eletto nel 2014 - aveva detto il pm nel corso della requisitoria - grazie ad un accordo col boss del paese Giuseppe Nugara, con una precisa strategia messa a punto nei dettagli che prevedeva pure una formale contrapposizione di liste che, in realtà, serviva solo a favorire la sua elezione”.

Secondo il magistrato della Dda, Santo Sabella, nel 2014, fu eletto grazie ad un accordo col capomafia che organizzó tutto nei dettagli avendone in cambio la gestione di affari e appalti per uomini a lui vicini. L’inchiesta ha portato allo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata.

"Sono del tutto estraneo - aggiunge Sabella -, non ho mai avuto a che fare con la mafia e questa condanna mi rattrista. Non mollo, la battaglia si sposta in Corte di appello dove mi aspetto sia ripristinata la verità".