"Versioni contrastanti fra pentito e dichiaranti", chiesto confronto a tre al processo Montagna

Un confronto fra il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta e due imputati che hanno fatto delle dichiarazioni accusatorie ma che non hanno lo status di collaboranti, ovvero Carmelo Battaglia e Concetto Errigo. E' stato chiesto dal sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno dopo la deposizione dei due imputati (condannati in primo grado a 4 anni) che hanno riferito una versione dei fatti, in relazione a un'estorsione che li vedrebbe coinvolti, del tutto diversa.

La Corte di appello, davanti alla quale si sta celebrando il processo con 45 imputati, su questa e altre richieste, formulate anche dalla difesa (del collegio fanno parte, fra gli altri, gli avvocati Angela Porcello, Giovanni Castronovo, Antonino Gaziano, Francesco Carrubba e Giuseppe Barba) scioglierà la riserva il 27 gennaio.

Il personaggio principale del processo è il quarantenne Francesco Fragapane, figlio del boss Salvatore, sommerso - quest’ultimo - da ergastoli per omicidi di mafia risalenti agli anni Ottanta e Novanta.