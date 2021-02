Gabriele Miccichè

Accusato di violenza sessuale nell'inchiesta "Kerkent": 30enne torna libero

I giudici della prima sezione penale, in considerazione anche dell'assoluzione dei coimputati, hanno revocato gli arresti domiciliari per Gabriele Miccichè. Respinta la richiesta, invece, per il 30enne Angelo Iacono Quarantino, accusato di far parte della "cellula" empedoclina del narcotraffico