Mafia, estorsioni e traffico di droga: al via processo di appello per 20 imputati dell'inchiesta "Kerkent"

Il 22 febbraio davanti ai giudici della quarta sezione della Corte di appello di Palermo: riparte, a distanza di un anno dalla sentenza di primo grado, il processo scaturito dalla maxi inchiesta "Kerkent" che ha disarticolato il nuovo clan del boss Antonio Massimino.

Il gup del tribunale di Palermo, Fabio Pilato, lo scorso 16 febbraio, ha inflitto 20 condanne e 8 assoluzioni nello stralcio abbreviato. La pena più alta - 20 anni di reclusione - è stata inflitta proprio al capomafia che, tornato libero dopo due condanne, si sarebbe rimesso all'opera organizzando la nuova famiglia mafiosa e un vasto narcotraffico, con diramazioni anche a Palermo e in Calabria, che serviva per finanziarla.

Stessa pena per i presunti "luogotenenti" Francesco Vetrano e Giuseppe Messina: quest'ultimo è il titolare di un autolavaggio. fra Villaseta e Monserrato, dove ci sarebbero state decine di summit mafiosi. L'operazione, con decine di arresti, è stata eseguita dalla Dia il 4 marzo del 2019.

Il braccio destro di Massimino nella riscossione delle estorsioni, ritenuto estraneo al traffico di droga, ovvero l'agrigentino Liborio Militello, è stato condannato a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa. Condannato pure il figlio Gerlando che lo avrebbe aiutato nella gestione del giro di spaccio.

Ecco il dettaglio della sentenza, fra parentesi le richieste di pena dei pm Calogero Ferrara e Pierangelo Padova.

Antonio Massimino, 51 anni, 20 anni (20 anni di reclusione era la proposta di pena); Gerlando Massimino, 31 anni, 12 anni (18 anni); James Burgio, 27 anni, di Porto Empedocle, 8 anni (12 anni); Salvatore Capraro, 30 anni, di Agrigento, 9 anni (12 anni); Marco Davide Clemente, 27 anni, di Palermo, 9 anni e 6 mesi (14 anni); Fabio Contino, 40 anni, di Agrigento, 8 anni (10 anni); Sergio Cusumano, 56 anni, di Agrigento, 12 anni e 8 mesi (12 anni); Alessio Di Nolfo, 33 anni, di Agrigento, 12 anni (18 anni); Francesco Di Stefano, 42 anni, di Porto Empedocle, assolto (10 anni); S. G., 47 anni, di Agrigento, assolto (18 anni); Daniele Giallanza, 47 anni, di Palermo, assolto (8 anni); Eugenio Gibilaro, 54 anni, di Agrigento, 10 anni e 8 mesi (10 anni); Pietro La Cara, 42 anni, di Palermo, assolto (8 anni); Domenico La Vardera, 38 anni, di Palermo, 8 anni e 8 mesi (10 anni); Domenico Mandaradoni, 30 anni, di Tropea, 8 anni (10 anni); Antonio Messina, 61 anni, di Agrigento, 12 anni (15 anni); Giuseppe Messina, 32 anni, di Agrigento, 20 anni (18 anni); Valentino Messina, 46 anni, di Porto Empedocle, assolto (8 anni); Liborio Militello, 52 anni, di Agrigento, 8 anni (10 anni); Gregorio Niglia, 36 anni, di Tropea, 4 anni (10 anni); Andrea Puntorno, 42 anni, di Agrigento, 8 anni (6 anni); Calogero Rizzo, 48 anni, di Raffadali, 5 anni e 4 mesi (12 anni); Francesco Romano, 33 anni, di Vibo Valentia, assolto (10 anni); Vincenzo Sanzo, 37 anni, di Agrigento, assolto (8 anni); Attilio Sciabica, 31 anni, di Agrigento, assolto (8 anni); Luca Siracusa, 43 anni, di Agrigento, 8 anni (8 anni); Giuseppe Tornabene, 36 anni, di Agrigento, 8 anni e 8 mesi (12 anni) e Francesco Vetrano, 34 anni, di Agrigento, 20 anni (20 anni).

In appello compariranno i 20 condannati e il commerciante d'auto Salvatore Ganci, accusato di avere commissionato ad Antonio Massimino, la spedizione punitiva nei confronti di una donna che sarebbe stata sequestrata e portata in un magazzino, dove avrebbe subito abusi da parte del capomafia, per rappresaglia nei confronti del fidanzato della donna che aveva acquistato una vettura da Ganci con degli assegni falsi. Accuse dalle quali è stato del tutto prosciolto e che la stessa donna ha ritrattato in aula dicendo di essere stata spinta a dire il falso. La procura, tuttavia, ha appellato il verdetto e la questione sarà adesso nuovamente discussa in Corte di appello.