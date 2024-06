Il clan di Massimino davanti ai giudici, istruttoria chiusa dopo 4 anni: la parola al pm

Dopo quattro anni di istruttoria, con consulenze e perizie su intercettazioni e telefoni, decine di testimoni e qualche acceso scontro fra difesa, accusa e giudici, si è chiuso il dibattimento scaturito dalla maxi inchiesta Kerkent che ha svelato i nuovi affari del boss Antonio Massimimo tornato operativo dopo due condanne per mafia.

Il capomafia di Villaseta, che nello stralcio abbreviato è stato condannato a 20 anni di carcere in due gradi di giudizio, avrebbe rimesso in piedi il clan allestendo il suo quartier generale in un autolavaggio di Monserrato e portando avanti un vasto narcotraffico, sull'asse Agrigento-Calabria, per finanziare la cosca.

In questo troncone sono imputati in sette. Si tratta di Pasquale Capraro, 36 anni; Angelo Cardella, 52 anni; Francesco Luparello, 50 anni; Saverio Matranga, 46 anni; Gabriele Miccichè, 33 anni; Calogero Trupia, 37 anni e Angelo Iacono Quarantino, 33 anni.

Il presidente della prima sezione penale, Alfonso Malato, dopo avere sciolto le ultime riserve sui mezzi di prova, ha rinviato al 21 ottobre per la requisitoria del pubblico ministero Claudio Camilleri.

I rinvii a giudizio sono scattati il 3 febbraio del 2020 a distanza di meno di un anno dall'operazione della Dia che ha disarticolato il nuovo clan di Massimino che, da allora, è detenuto al 41 bis. Nello stralcio abbreviato del processo sono state decise 19 condanne che presto approderanno in Cassazione.

