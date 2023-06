"Digli che prende i soldi o lo ammazzo": colonnello Dia ricostruisce contrasti nel clan Massimino

"Digli che va a prendere i soldi o lo ammazzo": il boss Antonio Massimino, che per rimettere in piedi la cosca aveva pensato al traffico di droga come principale fonte di finanziamento, si lamenta dei debiti di droga non saldati dal gruppo empedoclino. Il capomafia di Villaseta sembrava avere pure propositi minacciosi e pensa di convocare i pusher morosi del gruppo per minacciarli con tanto di armi.

A rivelarlo è stato il tenente colonnello a capo della Dia di Agrigento, Antonino Caldarella, deponendo al processo scaturito dall'operazione Kerkent che, il 4 marzo del 2019, ha fatto finire ancora in carcere, al 41 bis, lo stesso Massimino, il suo presunto braccio destro della famiglia mafiosa Liborio Militello e un gruppo di presunti trafficanti che il mafioso avrebbe messo insieme per gestire un vasto giro che avrebbe avuto articolazioni anche in altre province e persino in Calabria.

Caldarella, rispondendo al pubblico ministero Alessia Sinatra, ha ricostruito i dissidi interni al clan. "Il gruppo di Porto Empedocle, di cui facevano parte Valentino Messina, Francesco Di Stefano e Francesco Luparello - ha detto l'ufficiale -, aveva acquistato delle partite di droga da Massimino e non aveva saldato il debito. La circostanza aveva fatto infuriare il capomafia".

Le intercettazioni, ricostruite dal capo della Dia, mostrano grande tensione. Massimino, parlando con Giuseppe Messina, titolare dell'autolavaggio trasformato in quartier generale del clan, sembra meditare persino di "dare du pumpate col silenziatore" ai suoi debitori, ovvero ucciderli dopo avere fissato un appuntamento.

In questo troncone, davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, sono imputati in sette. Si tratta di Pasquale Capraro, 30 anni; Angelo Cardella, 50 anni; Francesco Luparello, 50 anni; Saverio Matranga, 44 anni; Gabriele Miccichè, 31 anni; Calogero Trupia, 36 anni e Angelo Iacono Quarantino, 30 anni.