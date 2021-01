Mafia, chiesti 2 anni di sorveglianza speciale per gregario del clan

l provvedimento della sezione misure di prevenzione, che aveva applicato la sorveglianza speciale per 2 anni a Francesco Tarantino, 33 anni, di Porto Empedocle, arrestato e condannato a 10 anni di reclusione nell'operazione antimafia "Icaro", va confermato. È la richiesta del sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno fatta alla Corte di appello che, nei prossimi giorni, deciderà se confermare, ridurre o aumentare la misura. Francesco Tarantino, detto Paolo, è stato arrestato nel 2014 nell'ambito dell'inchiesta che ha fatto luce, in particolare, sulla riorganizzazione della famiglia di Porto Empedocle ma anche su un’alleanza fra cosche agrigentine e palermitane.

Tarantino è stato condannato definitivamente per l'accusa di associazione mafiosa. In particolare, secondo quanto ha accertato il processo, ha fatto parte della famiglia mafiosa di Porto Empedocle promuovendo e organizzando incontri e partecipando alle attività "tipiche" della consorteria. Il trentenne, difeso dall'avvocato Angela Porcello, prima di venire arrestato ed essere poi condannato nell'operazione sulle nuove cosche dell'Agrigentino, che si sarebbero riorganizzate attraverso i vecchi personaggi del passato, è stato coinvolto in numerose vicende di criminalità spicciola e già in passato era stato sottoposto alla sorveglianza speciale.

A Tarantino era stata applicata per due anni la misura di prevenzione dal tribunale di Palermo. Il difensore, l’avvocato Angela Porcello, ha impugnato il provvedimento che è stato discusso, per iscritto in base a quanto previsto dalla normativa in materia di Covid, davanti alla Corte di appello. Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il pg ha chiesto la conferma e la difesa ha sottolineato “l’assenza di attualità dei requisiti” chiedendo la revoca del provvedimento che andrebbe, comunque, scontato solo quando avrà finito di scontare la condanna in carcere.