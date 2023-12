L'accordo fra Cosa nostra e stiddra per gestire droga e racket: 2 rinvii a giudizio e 2 prosciolti

Due rinvii a giudizio nell'ambito della maxi inchiesta "Condor" che ha colpito al cuore le famiglie di Cosa nostra e stiddra alle prese con l'ennesima riorganizzazione e un'alleanza che avrebbe avuto lo scopo di rafforzare la loro presenza sul territorio.

Sono stati decisi dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, che ha pure disposto il proscioglimento per il 55enne favarese Pasquale Alaimo, finito a processo per l'accusa di avere violato la sorveglianza speciale incontrando alcuni pregiudicati fra cui i fratelli favaresi Giuseppe e Ignazio Sicilia, imputati in questo processo.

Alaimo era tornato libero dopo avere scontato 13 anni di carcere con l'accusa di essere stato uno dei principali fiancheggiatori della latitanza dell'ex capo provincia di Cosa nostra, Maurizio Di Gati. Il legale Giuseppe Barba aveva evidenziato che non si trattava di violazioni della misura ma "di sporadici incontri in luoghi pubblici senza nessun preventivo accordo".

Alaimo, peraltro, nel 2020 aveva ottenuto la revoca anticipata della sorveglianza speciale e della libertà vigilata "poiché non emergevano contatti o rapporti - ha sostenuto il legale - con soggetti controindicati".

Tesi che è stata accolta dal giudice ha emesso una sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste". Stesso verdetto per Francesco Genova, 43 anni, di Palermo.

A processo, invece, vanno Salvatore Curto, 39 anni, di Canicattì e Salvatore Galvano, 52 anni, di Agrigento.

L'inizio del dibattimento è in programma l'11 marzo davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato.

Altri dieci imputati, invece, hanno chiesto il giudizio abbreviato e il pm della Dda di Palermo, Claudio Camilleri, ne ha chiesto la condanna. A loro si è aggiunto, adesso, Giovanni Cibaldi, 35 anni, di Licata.

Venti anni di reclusione, in precedenza, sono stati proposti per il palmese Nicola Ribisi, 43 anni, di Palma, ritenuto il nuovo capo della famiglia del suo paese, che in passato ha scontato una precedente condanna per mafia e Giuseppe Chiazza, 51 anni, di Canicattì.

Ecco le altre richieste: Domenico Lombardo (12 anni); Luigi Montana (4 anni); Giuseppe Sicilia (10 anni); Luigi Pitruzzella (8 anni); Baldo Carapezza (8 anni); Rosario Patti (6 anni e 1 mese); Francesco Centineo (6 anni); Ignazio Sicilia (4 anni).

Giuseppe Sicilia, ritenuto nell'ambito di altre indagini il capo della famiglia di Cosa nostra di Favara, è accusato di un taglieggiamento ai danni di un'impresa e dell'incendio al deposito della ditta di soccorso stradale concorrente di Salvatore Galvano con cui avrebbe organizzato il tutto. Unica accusa, quest'ultima, di cui risponde il fratello Ignazio Sicilia. Le famiglie di Cosa nostra e stiddra, inoltre, avrebbero gestito un vasto traffico di droga per finanziare i clan.

(Aggiornato alle 17)