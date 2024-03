Il controllo degli appalti e il rafforzamento della cosca, scena muta del favarese

Anche il favarese Francesco Caramazza, 51 anni, di Favara si è avvalso e non ha risposto alle domande del gip. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria dove si trovava all'alba di venerdì scorso, 8 marzo, quando è scattata l'operazione antimafia della Dda di Palermo e dei militari dell'Arma del nucleo Investigativo del comando provinciale di Agrigento.

Le misure cautelari vennero eseguite a Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Mazzanino (Caltanissetta) e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Quattro dei sette indagati sono stati posti in carcere, due sono stati collocati ai domiciliari e per uno il gip di Palermo ha disposto l'obbligo di dimora. Tutti - secondo quanto ricostruito ufficialmente dall'Arma - sono "gravemente indiziati, a vario titolo, di far parte di Cosa Nostra, in particolare del mandamento mafioso di Lucca Sicula e Ribera.

Si era avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al gip del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino, su delega del giudice del tribunale di Palermo Filippo Serio, anche Salvatore Imbornone, 64 anni, ritenuto il reggente del mandamento di Lucca Sicula e Ribera. Mentre Antonio Perricone, 53 anni, di Lucca Sicula, aveva parlato e respinto ogni accusa. Questi due interrogatori sono stati fatti in carcere, al "Petrusa" di Agrigento.