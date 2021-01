No del tribunale di sorveglianza alla scarcerazione di un killer di Livatino: "Condizioni di salute compatibili"

I giudici rigettano la richiesta di differimento della pena e di concessione dei domiciliari. "Può essere curato in carcere". La Dda aveva replicato: "Non va concessa anche alla luce del ruolo di primaria importanza ricoperto in seno all'organizzazione criminale confermato dalla diretta partecipazione all'omicidio"