"Minacce e intimidazioni per controllare le attività agro-pastorali": annullate 4 ordinanze di custodia cautelare

Annullate 4 misure cautelari dell'operazione antimafia conclusa con gli arresti dello scorso 4 giugno a Santa Margherita di Belìce. Lo ha fatto il tribunale del Riesame di Palermo per Domenico Bavetta, 42 anni, di Montevago che era stato inizialmente posto ai domiciliari; per Giovanni Campo, 33 anni, per Pasquale Ciaccio, di 59 anni; per Pietro Guzzardo di 46 anni, tutti di Santa Margherita di Belìce.

Si attende ancora la decisione del Riesame invece per Pietro Campo di 72 anni, a cui la misura cautelare era stata notificata direttamente in carcere. L'inchiesta, con complessivi 6 indagati, aveva portato alla luce - secondo quanto ricostruito dalla questura di Agrigento - un giro di estorsioni e legami mafiosi mai spezzati, è stata coordinata appunto dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e sviluppata sul campo dallo Sco, dalla Sisco di Palermo e dalle squadre mobili di Agrigento e Palermo. L'inchiesta, coordinata dai pm della Dda di Palermo Alessia Sinatra e Claudio Camilleri, ha riguardato il periodo fra il 2016 e il 2022.

Gli avvocati difensori degli indagati hanno puntato, nell'istanza di Riesame, sulla mancanza di gravi indizi di colpevolezza e sull'insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.