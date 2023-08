Messina Denaro trasferito in ospedale all'Aquila, l'attacco ai pm: "Non mi pentirò mai"

Il capomafia Matteo Messina Denaro è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore, all'Aquila, poco dopo le 17. Il boss, che vive ristretto al 41 bis, nelle ultime settimane ha subito un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa del tumore di cui è affetto, arrivato al quarto stadio. Messina Denaro si trova ora nel reparto di Chirurgia. Imponenti le misure di sicurezza attorno al nosocomio abruzzese.

Oggi il legale di Messina Denaro, Alessandro Cerella, ha annunciato alla Dire l'intenzione di chiedere per il proprio assistito la possibilità di scontare la sua pena in una struttura sanitaria.

Intanto nel giorno del ricovero all'ospedale dell'Aquila, è stato depositato il primo verbale dell'interrogatorio del 13 febbraio scorso, da cui emergono dettagli notevoli sull'attività mafiosa dell'ex primula rossa.

Durante l'incontro, il boss nega di aver commesso stragi e omicidi e di aver trafficato in droga, ma ammette di aver avuto una corrispondenza con il capomafia Bernardo Provenzano, è stato depositato oggi, 8 agosto. "Io mi sento uomo d'onore ma non come mafioso. Cosa nostra la conosco dai giornali", ha detto l'ex primula rossa nel lungo interrogatorio depositato oggi e reso dopo la cattura al procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e all'aggiunto Paolo Guido. "La mia vita non è stata sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, movimentata", ha detto ammettendo la latitanza e di aver comprato una pistola, ma di non averla mai usata e di non aver fatto omicidi e stragi.

"Non ho ucciso il piccolo Di Matteo"

E parlando dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito rapito e sciolto nell'acido, il bossa afferma: "Una cosa fatemela dire. Forse è la cosa a cui tengo di più. Io non sono un santo...ma con l'omicidio del bambino non c'entro".

Ed è andato anche oltre, difendendo i complici già arrestati dopo il suo arresto, e quelli non ancora identificati: "Il mafioso riservato è tipo un altro argomento di legge se vogliamo dire farlocco - ha sostenuto nell’interrogatorio - come il concorso esterno". E senza esitazione ha affermato: "Io non mi farò mai pentito".

Poi ha lanciato l'ennesima sfida ai magistrati, affermando: "Non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia". Il capomafia ha raccontato che fin quando ha potuto ha vissuto rinunciando alla tecnologia, sapendo che sarebbe stato un punto debole. Ma poi ha dovuto cedere. Ai magistrati ha spiegato il motivo che ha segnato il cambio di passo sulla gestione della latitanza, dettato dalla malattia.



Ma, ha precisato, in paese in pochi conoscevano la sua vera identità. "A Campobello mi sono creato un'altra identità: Francesco. Giocavo a poker, mangiavo al ristorante, andavo a giocare", ha spiegato. Una vita normale per passare inosservato.