Messina Denaro in carcere se la prende con i tg: "Raccontano solo balle, sono inc..."

Nonostante il 41 bis, il boss Matteo Messina Denaro ha comunque la possibilità di informarsi in carcere e di guardare la televisione. E - secondo quanto riferito da fonti sanitarie e penitenziarie di L'Aquila - il mafioso non gradirebbe ciò che vede e sente: "Sono incazzato per le notizie che apprendo dai telegiornali... Vengono raccontate balle ed è tutto frutto di fraintendimenti", così avrebbe commentato. Intanto continuano le cure oncologiche alle quali è sottoposto sin dal suo ingresso in cella.

In base a quanto trapela dal penitenziario in cui è recluso il capomafia di Castelvetrano sarebbe "in buone condizioni, ha appetito, è riposato" e questi sarebbero "buoni indicatori" sull'evoluzione della malattia, rispetto alla quale avrebbe un atteggiamento "fatalista". Già da maggio 2021, infatti, Messina Denaro sa di avere poche possibilità di scamparla.

Nel frattempo il suo autista, Giovanni Luppino, arrestato assieme a lui il 16 gennaio alla clinica La Maddalena, dove il boss aveva un appuntamento proprio per sottoporsi alla chemioterapia, ha deciso di non ricorrere al tribunale del Riesame e resta dunque anche lui in carcere.