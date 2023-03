"L'avvocato d'ufficio di Messina Denaro è malato", nominato un nuovo legale: "Non mi spaventa doverlo difendere"

Ha presentato un certificato medico che gli impedisce di essere presente "per almeno un mese". Lo ha fatto l'avvocato Calogero Montante, di Canicattì, nominato alla scorsa udienza dalla Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta, che aveva già chiesto di rinunciare per "impedimento", alla difesa d'ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

"L'avvocato Montante ha rappresentato impedimento a comparire all'udienza di oggi per ragioni di salute, come da certificato medico, recante la necessità di riposo assoluto per almeno un mese", ha detto, secondo quanto riporta l'Adnkronos, la presidente Giannazzo alle parti - . "Ritengo che la richiesta del difensore di essere sollevato dall'incarico d'ufficio per motivi di salute debba essere accolta", ha detto il procuratore generale facente funzione Antonino Patti. "A questo aggiungerei le ragioni che il difensore formulò la scorsa udienza sulla incompatibilità".

Nella scorsa udienza, dopo la rinuncia dell'avvocata Lorenza Guttadauro, nipote del boss in quanto figlia della sorella Rosetta arrestata tre settimane fa, fu scelto il legale d'ufficio, Calogero Montante. Scelto dai giudici della Corte d'Assise d'appello. Ma il legale nella scorsa udienza aveva subito fatto presente di voler a sua volta rinunciare al mandato per due incompatibilità. In passato era stato difensore d'ufficio del falso pentito Vincenzo e poi perché è stato viceprocuratore onorario a Palermo. Richiesta respinta dal presidente della Corte d'Assise d'appello. Ma oggi è arrivato il certificato medico che gli impedisce di presenziare all'udienza perché sottoposto di recente a un intervento chirurgico.

Alle ore 14 di sabato 11 marzo, il legale canicattinese ha ricevuto una telefonata minatoria. La chiamata è arrivata sul telefono cellulare dell'avvocato, una utenza che è collegata, in deviazione di chiamata, con quella dello studio legale di Canicattì. L'uomo, dall'altra parte della cornetta, più volte ha affermato: "Perché non hai difeso Matteo?". Il legale ha subito chiesto con chi stesse parlando e l'interlocutore ha risposto: "Nun ti preoccupari". L'avvocato Montante si è presentato al commissariato della sua città ed ha presentato una denuncia a carico di ignoti. La polizia, la Squadra Mobile di Agrigento nello specifico, ha avviato subito le indagini: sono stati acquisiti i tabulati telefonici della compagnia Wind Tre.

Stamani, mentre per la terza volta consecutiva il boss Matteo Messina Denaro ha disertato l'udienza del processo d'appello sui mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio, il presidente della Corte ha annunciato che l'avvocato Montante ha presentato "certificato medico, recante la necessità di riposo assoluto per almeno un mese". La Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta si è quindi ritirata in camera di consiglio. "La Corte rilevato che il difensore d'ufficio ha rinunciato per motivi di salute. Ritenuto che può essere sostituto solo per giustificato motivo e che il materiale processuale è complesso con inevitabile allungamento di definizione del procedimento, per questi motivi la Corte dispensa Calogero Montante dall'incarico di difensore d'ufficio e chiede alla cancelleria di individuare altro difensore d'ufficio, come previsto dalla legge. Sospendiamo la trattazione del procedimento in attesa di designare il nuovo difensore d'ufficio" - il presidente ha letto questo dispositivo - . Durante la mattinata è stato nominato il nuovo legale d'ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Si tratta dell'avvocata Adriana Vella, nominata dalla Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta. La legale ha chiesto un termine a difesa "per studiare il fascicolo processuale".

"Matteo Messina Denaro è un imputato come gli altri, lo difenderemo con lo stesso impegno che mettiamo per tutti gli altri. Non mi spaventa dovere difendere Matteo Messina Denaro. E non mi spaventano le minacce che ha ricevuto l'altro legale d'ufficio che mi ha preceduto. Evidentemente il mio collega aveva le sue ragioni per sollevare i profili di incompatibilità. Non ho timore da questo punto di vista. Ci sarà molto da fare". A parlare, secondo quanto riporta l'Adnkronos, è l'avvocata Adriana Vella. "Ci sarà molto da fare, sarà un incarico molto impegnativo. Il fascicolo processuale è molto ampio, quindi devo studiare", dice. Alla domanda se si sente tranquilla, Vella dice: "Sì mi sento tranquilla per l'impegno che dovrò affrontare, e ripeto che non mi spaventa dovere difendere Messina Denaro".

Il processo d'appello a carico di Messina Denaro, già condannato all'ergastolo in primo grado, è stato quindi rinviato al prossimo 25 maggio.