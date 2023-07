Dissequestrato uno dei covi di Messina Denaro: ci aveva vissuto fino a giugno dell'anno scorso

Dissequestrato uno dei covi di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, dove il boss avrebbe vissuto da latitante almeno fino all'inizio di giugno dell'anno scorso, prima di trasferirsi in quello di vicolo San Vito. L'immobile si trova a circa 300 metri da quest'ultimo appartamento, in via San Giovanni 260, ed è stato restituito ai suoi proprietari, una coppia che da tanti anni è emigrata in Svizzera e che non risulta mai essere stata indagata.

A disporre la rimozione dei sigilli è stata la stessa Procura, in particolare l'aggiunto Paolo Guido e il sostituto Pierangelo Padova che coordinano l'inchiesta sulla latitanza del boss e che ha accolto la richiesta dell'avvocato della famiglia, Mariella Gulotta.

L'abitazione era stata sequestrata il 19 gennaio dalla polizia, ovvero tre giorni dopo la cattura del capomafia dopo trent'anni di latitanza alla clinica La Maddalena a Palermo. Era stata trovata completamente vuota e si era poi scoperto che proprio da lì, all'inizio di giugno dell'anno scorso, era stato compiuto un trasloco verso l'abitazione di vicolo San Vito, dove Messina Denaro ha passato gli ultimi sei mesi da imprendibile e dove i carabinieri del Ros hanno scoperto invece materiale molto importante che ha consentito di eseguire già diversi arresti.

In un secondo momento, accanto all'abitazione e non lontato da quella di Giovanni Luppino, che aveva fatto da autista al mafioso proprio per andare in clinica per la chemioterapia quella mattina, era stata trovata la Giulietta nera utilizzata dal latitante e che nei pizzini veniva chiamata "Margot".



I proprietari della casa di via San Giovanni non risultano essere mai stati indagati ed erano stati sentiti in Svizzera, come persone informate sui fatti, subito dopo la scoperta del covo. Attraverso il loro avvocato hanno poi fornito tutta la documentazione relativa all'affitto dell'immobile, compreso un contratto di locazione stipulato nel 2007 con il geometra Andrea Bonafede, ovvero l'uomo che ha prestato la sua identità al latitante per consentirgli anche di curarsi. Non è chiaro da quando esattamente Messina Denaro abbia iniziato a vivere in questa abitazione.

Dagli accertamenti compiuti è emerso però che, come spesso accade tra gli emigrati, i proprietari avrebbero delegato la gestione dell'affitto a parenti presenti a Campobello e che dunque non avrebbero avuto contatti diretti con gli inquilini. Sono state prodotte anche tutte le ricevute legate all'affitto e documentato anche il pagamento delle tasse dovute. A conferma della regolarità della locazione.

Inoltre, circa un paio di anni fa, la coppia aveva deciso di mettere in vendita la casa e come prova è stata fornita una raccomandata spedita ad Andrea Bonafede, per dirgli che avrebbe dovuto liberarla, che tuttavia era tornata indietro in Svizzera perché il destinatario era risultato sconosciuto. Il dissequestro - che permetterà di riprendere l'iter per la vendita dell'immobile - dipende anche dal fatto che la polizia scientifica ha già compiuto all'interno dell'immobile tutti gli accertamenti necessari, utilizzando pure il georadar.