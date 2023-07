Il mistero del covo di Messina Denaro e il giallo della scrittura che cambia nelle ricevute d'affitto

Il covo di via San Giovanni 260, a Campobello di Mazara, è stato appena dissequestrato e l'immobile è stato restituito alla coppia di emigrati in Svizzera che il 2 agosto del 2007 lo aveva affittato ad Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato la sua identità al boss Matteo Messina Denaro. In quest'abitazione il mafioso avrebbe vissuto fino a giugno del 2022, quando sarebbe stato eseguito un trasloco nell'appartamento di vicolo San Vito, dove ha vissuto fino al giorno della sua cattura, il 16 gennaio scorso, e dove gli investigatori hanno trovato molti documenti importanti per le indagini. Ma da quando Messina Denaro aveva a disposizione la casa di via San Giovanni? Ovvero da quanto tempo aveva una "base" a Campobello?

Guardando le ricevute dell'affitto - di cui PalermoToday è in possesso - compilate e firmate apparentemente sempre da Andrea Bonafede, ce n'è una - del 31 gennaio 2016 - dove la grafia inizia a cambiare. Salta soprattutto agli occhi una "n" molto particolare. Che non è quella di chi ha scritto in precedenza e che somiglia in maniera molto evidente a quelle contenute invece in alcuni pizzini del boss, in particolare in quello "politico", dove si definisce meridionalista ed indipendentista, sostenendo che "essere accusati di mafia è un onore".

Così come, guardando i documenti, emergono variazioni anche molto significative nella firma di Bonafede, che specie negli ultimi anni è molto diversa rispetto a quella che si trova sia sul contratto d'affitto che sulle ricevute fino al 2016.

E' un tema sul quale la Procura sta facendo degli accertamenti, anche se finora non è stata disposta una perizia grafologica sui documenti. Alcune differenze sono comunque evidenti anche a chi non ha particolari competenze nel settore. Nelle ricevute inoltre si rileva una divergenza significativa fra le "g" minuscole e molto particolari scritte fino al 2016 da Bonafede e tutte quelle successive: è addirittura impossibile fare un confronto perché da quella data in poi la "g" compare sempre e solo in maiuscolo, invece.

Non solo. Varia anche la dicitura riportata sulle ricevute: inizialmente ricorre sempre "affitto mese di..." con l'indicazione del periodo, scritto sempre su un'unica riga, poi si legge invece "affitto mese..." senza "di" e chi scrive lo fa su due distinte righe.

Di certo c'è che negli ultimi anni Andrea Bonafede non viveva in via San Giovanni e come riporta la carta d'identità utilizzata da Messina Denaro soprattutto per poter accedere alle cure oncologiche, la sua residenza è in via Marsala 54. L'ipotesi - al vaglio anche del procuratore aggiunto Paolo Guido che, dopo averlo catturato, coordina le indagini sulla latitanza del boss - è che possa aver lasciato il covo a disposizione del mafioso ben prima del 2020.

I proprietari dell'immobile di via San Giovanni - che non sono mai stati indagati e hanno ottenuto il dissequestro della casa dal pm Pierangelo Padova, che ha accolto l'istanza del loro avvocato, Mariella Gulotta - vivono da anni all'estero e non hanno avuto contatti diretti con l'inquilino. Contatti che sarebbero stati invece mantenuti da alcuni parenti della coppia che risiedono stabilmente a Campobello. Persone che non sono state mai sentite dagli investigatori, se non al momento del sequestro dell'immobile, avvenuto pochi giorni dopo la cattura del boss, il 19 gennaio: chi portava loro queste ricevute per l'affitto? Andrea Bonafede o qualcun altro?