Meridionalista e indipendentista, la politica di Messina Denaro: "Essere accusati di mafia è un onore"

Non si vergogna a scrivere che "essere incriminati di mafiosità" lo ritiene addirittura "un onore" e nasconde spinte meridionaliste e indipendentiste (non nuove all'interno di Cosa nostra) definendosi come uno dei "figli di questa terra di Sicilia, stanchi di essere sopraffatti da uno Stato prima piemontese e poi romano, che non riconosciamo", convinto che "la storia ci restituirà quello che ci hanno tolto in vita". E' un pizzino politico quello del 15 dicembre 2013, scritto a stampatello dal boss Matteo Messina Denaro, in modo molto ordinato e con una penna blu, indirizzato a "Patrizia e Francesco".

E' uno dei bigliettini che i carabinieri del Ros, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, hanno ritrovato nella casa di Castelvetrano della sorella Rosalia, alias "Fragolone", arrestata questa mattina per mafia.

L'incipit è chiaro: "Essere incriminati di mafiosità, arrivati a questo punto, lo ritengo un onore. Siamo stati perseguitati come fossimo canaglie, trattati come se non fossimo della razza umana, siamo diventati un'etnia da cancellare. Eppure siamo figli di questa terra di Sicilia, stanchi di essere sopraffatti da uno Stato prima piemontese e poi romano, che non riconosciamo, siamo siciliani e tali volevamo restare".

L'ex superlatitante afferma poi: "Hanno costruito una grande bugia per il popolo, noi il male loro il bene. Hanno affamato la nostra terra con questa bugia. Ogni volta che c'è un nuovo arresto si allarga l'albo degli uomini e donne che soffrono per questa terra, si entra a far parte di una comunità che dimostra di non lasciar passare l'insulto, l'infamia, l'oppressione, la violenza. Questo siamo ed un giorno, ne sono convinto, tutto ciò ci sarà riconosciuto e la storia ci restituirà quello che ci hanno tolto in vita".