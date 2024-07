Matteo Messina Denaro a Roma per visite oncologiche, ad aiutarlo il figlio del cassiere della Banda della Magliana

Antonio Nicoletti, figlio di Enrico, l'ex cassiere della banda della Magliana morto nel 2020, avrebbe favorito la latitanza romana del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. E' riportato nell'informativa dell'inchiesta "Assedio" della direzione investigativa antimafia di Roma che ha raccontato gli affari del produttore cinematografico, del manager dei vip e dei figli dell'ex Banda della Magliana e di Michele Senese detto 'O Pazzo', che usavano Roma come "lavatrice" dei clan.

Messina Denaro, deceduto nel reparto detentivo dell'ospedale San Salvatore de L'Aquila pochi mesi dopo la cattura avvenuta da parte dei carabinieri del Ros, dopo 30 anni di superlatitanza, si sarebbe recato a Roma, per essere sottoposto ad alcune visite oncologiche in un ospedale della Capitale. Il tutto nella più totale segretezza. Massimo Nicoletti, l'altro figlio dell'ex cassiere della banda della Magliana Enrico, definisce il fratello Antonio "più potente del Ministro della sanità".

Nicoletti in una intercettazione ambientale captata a luglio del 2018, dagli investigatori del centro operativo della Dia di Roma diceva: Oh, ma ti ricordi quel giorno con chi mi sono incontrato io? Ma te lo ricordi o no? Con quello là, io mi ci sono incontrato. Proprio con lui personalmente. Oh, dentro a un ospedale sei mesi fa". Antonio Nicoletti, in quella circostanza, si sarebbe anche offerto di mediare con il Trapani calcio, totalmente estraneo ai fatti, per far ottenere a un amico ex calciatore il posto da allenatore.

"Le parole del Nicoletti - scrivono ancora gli inquirenti dell'Antimafia - sono ulteriormente rafforzate da quelle del figlio il quale sottolineava come conoscessero "chi lo porta a spasso quello di Castelvetrano". Ma il dato maggiormente contestualizzante, è tuttavia fornito proprio dalla descrizione spazio-temporale che il Nicoletti fornisce dell'incontro con Messina Denaro. È fondamentale, in tal senso, sottolineare come la principale capacità attraverso la quale Antonio Nicoletti consolida la propria rete relazionale di cointeressenze è soprattutto legata alla sanità. E infatti, le incredibili aderenze che ha ai massimi livelli in tutte le strutture sanitarie della Capitale, consentono al Nicoletti di essere un'inesauribile sponda e collettore di favori".

(Fonte: RomaToday)