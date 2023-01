Le estorsioni sui macchinette da gioco, le intercettazioni: "Duemila sono dei miei compagni (detenuti) e duemila sono miei"

I carabinieri del nucleo Investigativo di Agrigento hanno raccolto - secondo quanto emerge dalle pagine dell'ordinanza cautelare dell'inchiesta "Condor" - indizi in merito al controllo degli apparecchi da gioco. Videogames ed introiti sui quali sarebbero state messe a segno anche delle estorsioni.

E' il 25 luglio del 2021 quando le cimici, installate sull'auto di Giuseppe Chiazza, registrano un colloquio fatto con il cognato Baldo Carapezza. Militari dell'Arma e Dda apprendono che entrambi avevano - è stato ricostruito dal gip Filippo Serio che ha firmato l'ordinanza - in programma di incontrarsi con un licatese operante nel settore della distribuzione e gestione di apparecchi e congegni elettronici da intrattenimento. Un incontro programmato "per fare i conti" - sollecitato, ricostruisce lo stesso gip, dall'imprenditore licatese che voleva chiedere una riduzione, o comunque una dilazione, del pagamento di somme che era costretto a versare, assumendo di aver patito una significativa contrazione degli introiti. Ed in merito Chiazza avrebbe, secondo quanto riportato nelle pagine dell'ordinanza cautelare, detto: "... eh, mi doveva parlare forse perché sta guadagnando di meno .. ma che minchia mi interessa! .. ora è capace che quello dice: 'Pè vedi che .. ad esempio .. quei numeri che ti ricordi tu te li posso dare .. ' ... 'altrimenti te li possono dare ogni mese ... ma se ci arrivano vero non per scherzare .. vedi che sono andato sai .. al bar .. sono vuote le macchinette".

"Chiazza - scrive il gip - anticipava tuttavia al Carapezza di non avere alcuna intenzione di accogliere una simile richiesta dilatoria ( '.... ma a me che minchia mi interessa?') e che avrebbe preteso l'integrale pagamento della somma che si apprendeva - continua il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo - essere di circa 800/1000 euro al mese".

Il 13 agosto del 2021, Giuseppe Chiazza e Baldo Carapezza raggiungono Licata. "Si aveva modo di apprendere in termini oltremodo nitidi l'avvenuta commissione di una richiesta estorsiva commessa dal Chiazza - scrive il gip nelle pagine dell'ordinanza - facendo valere la sua appartenenza al gruppo mafioso Stiddraro e che parte dei proventi sarebbero stati destinati ai sodali detenuti: 'Duemila sono dei miei compagni e duemila sono miei'".

"... Ora da questa parte quattromila euro devi portare .. duemila euro ogni quindici giorni .. non mi interessa una minchia .. duemila sono dei miei compagni e duemila sono miei .. minchia gli è iniziata a tremare la voce, deve ringraziare che eravamo al bar .. si poteva consumare" - avrebbe detto, stando a quanto scritto nell'ordinanza, Giuseppe Chiazza - .

"Sussistono indizi di colpevolezza a carico di Giuseppe Chiazza in relazione alla tentata estorsione. I gravi indizi - scrive il gip Filippo Serio - si ricavano dagli esiti delle intercettazioni delle conversazioni registrate all'interno dell'auto".