Una piazza in omaggio del medico ucciso dalla mafia: il ricordo del sindaco-nipote

Ventisei anni fa la mafia uccideva il medico Giulio Castellino, dirigente del servizio Igiene pubblica dell'Asp che si era "permesso" di ordinare la chiusura di un mercato ortofrutticolo nel quale aveva riscontrato gravi carenze sanitarie.

Giulio Castellino era lo zio dell'attuale sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che oggi lo ha voluto ricordare con l'inaugurazione di una piazza che ben presto diverrà un parco giochi.

"Mi sono ritrovato nella doppia veste nell'inaugurare questa piazza - dice il sindaco - ricordare mio zio, uomo altamente attaccato alle istituzioni, allo Stato. Questo è un momento molto importante per la città e la grande partecipazione alla cerimonia di intitolazione della piazza lo dimostra. Ringrazio per la loro presenza tutte le forze dell'ordine che lavorano sempre alacremente per fare in modo che la giustizia trionfi sempre. La loro vicinanza è estremamente importante. Palma di Montechiaro non può e non deve mai dimenticare i figli che hanno operato nel migliore dei modi per lo Stato".