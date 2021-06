"Ecco come l'ex prefetto ha salvato Girgenti Acque", tutte le accuse a Diomede

L'ex rappresentante del governo, indagato per concorso esterno in associazione a delinquere e abuso di ufficio, avrebbe volutamente "insabbiato" un'informativa antimafia. Non provate le ingerenze del padre dell'ex ministro Angelino Alfano che esce dall'inchiesta