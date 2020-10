La faida sull'asse Favara-Belgio, estradizione e interrogatorio in carcere per Nicotra

Interrogatorio in carcere a Rebibbia, a Roma, per il trentottenne favarese Carmelo Nicotra, destinatario di un'ordinanza cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione Mosaico, che ha fatto luce su quattro omicidi e tentati omicidi sull'asse Favara-Belgio. Nicotra, che alle 12, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano, si presenterà davanti al gip di Roma, Pier Luigi Balistreri, delegato per rogatoria, è accusato di ricettazione, favoreggiamento, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi: tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso. Il trentottenne si trovava in Belgio quando, il 15 settembre, è scattata la retata ed è stato estradato solo nei giorni scorsi.

Nicotra è una delle vittime degli agguati falliti. Il 23 aprile del 2017 un commando gli ha sparato addosso nell'ambito di un contrasto legato alla gestione di alcuni traffici illeciti. Il favarese è accusato di favoreggiamento dei suoi stessi killer che gli avevano esploso alle spalle diversi colpi di Kalašnikov all'interno del suo garage. Agli inquirenti, infatti, avrebbe ripetutamente mentito pur sapendo - come si evincerebbe dalle intercettazioni - chi era stato a fare fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ricettazione è relativa all'auto Renault Modus che avrebbe usato per andare all'ospedale dopo l'agguato. A sparargli, fra gli altri, sarebbe stato il quarantaquattrenne Carmelo Vardaro: il suo difensore, l'avvocato Salvatore Virgone, mercoledì mattina ha chiesto ai giudici del tribunale della libertà di annullare l'ordinanza e si attende nelle prossime ore la decisione.