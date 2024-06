"Associazione mafiosa ed estorsioni", scatta la retata: quattro arresti a Santa Margherita di Belice

Associazione mafiosa ed estorsioni. Scatta la retata a Santa Margherita di Belìce dove, durante la notte, i poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento hanno arrestato, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro persone. A siglare l'ordinanza è stato, su richiesta della Dda di Palermo, il gip del capoluogo regionale.

L'operazione dei poliziotti, in una realtà di poco meno di 6mila abitanti, non è passata inosservata. In tanti, tantissimi, in queste ore, stanno cercando di capire chi, e perché, è stato arrestato.

Le misure complessivamente sono 5. Una - a carico del settantaduenne Pietro Campo - è stata notificata direttamente in carcere.

Le altre 4 sono state invece eseguite durante la notte appunto. In carcere stanno andando: Giovanni Campo di 33 anni, Piero Guzzardo di 45 anni (che alle ore 8,50 è stato portato in questura ad Agrigento) e Pasquale Ciaccio di 58 anni. Ai domiciliari invece è stato posto Domenico Bavetta di 42 anni.

L'inchiesta, con complessivi 6 indagati, ha portato alla luce un giro di estorsioni e legami mafiosi mai spezzati, è stata coordinata appunto dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e sviluppata sul campo dallo Sco, dalla Sisco di Palermo e dalle squadre mobili di Agrigento e Palermo.

