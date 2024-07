"In questa zona comando io": così hanno cercato di impedire l'apertura di una nuova officina, tre arresti a Canicattì

"In questa zona comando io", "Ti faccio la faccia tanta". Sarebbero state queste alcune delle frasi, dal perentorio tono minaccioso, che le vittime dell'estorsione - aggravata dal metodo mafioso - si sono sentite "sbattere" in faccia. Tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite all'alba, dalla polizia: dagli agenti della squadra mobile della questura di Agrigento e da quelli del commissariato di Canicattì. Poliziotti che hanno dato esecuzione al provvedimento del gip del tribunale di Palermo, richiesto dalla Dda che ha coordinato l'inchiesta. Fra gli arrestati anche il canicattinese Antonio Maira di 74 anni, che era stato già condannato, in via definitiva, per l'appartenenza alla Stiddra. Le altre due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite a carico di Antonio La Marca di 34 anni e Giovanni Turco di 24 anni.

L'inchiesta ha preso il via nell'aprile dello scorso anno, dopo l'incendio della saracinesca di un magazzino di Canicattì. I poliziotti hanno scoperto che gli indagati stavano cercando di impedire la locazione di un magazzino che avrebbe dovuto essere adibito ad officina meccanica. E questo perché quella nascente officina sarebbe andata in concorrenza con un'identica attività che era nella stessa identica via. I tre, è stato arrestato anche il canicattinese che aveva già, e da tempo, l'officina in quella zona, si sarebbero - questa l'accusa della Dda di Palermo e della polizia - recati nell'abitazione del proprietario del magazzino che avrebbe dovuto essere dato in locazione e lo hanno minacciato. Il condannato per appartenente alla Stiddra avrebbe rimarcato, minacciando senza mezzi termini, la sua appartenenza all'associazione mafiosa, ricordando appunto che "in quella zona comandava lui". Un altro degli indagati, rivolgendosi alla donna, avrebbe detto: "Ti faccio la faccia tanta" se mai appunto la canicattinese si fosse permessa di dare in affitto il suo magazzino.

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite appunto all'alba dalla Mobile e dai poliziotti del commissariato di Canicattì, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, ma le piene responsabilità penali - è stato ricordato dalla questura - verranno accertate in sede di giudizio.

