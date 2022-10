Cuffaro "riabilitato" dal tribunale ma per altri 7 anni resta incandidabile

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha concesso la riabilitazione all'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, condannato a 7 anni di carcere per favoreggiamento alla mafia. Il provvedimento fa cessare gli effetti penali della condanna.

Ma resta, comunque, nonostante la riabilitazione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici stabilita in sentenza. Dunque, Cuffaro, non si potrà ancora candidare per i prossimi sette anni, come prevede la cosiddetta 'legge spazzacorrotti'.