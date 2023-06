"Cose Nostre" di Rai1 a Sant'Angelo Muxaro: si racconta l'omicidio dei fratelli Vaccaro Notte

Lunedì, alle 23.25, su Rai1, Cose Nostre racconta la storia e l'omicidio dei fratelli Vaccaro Notte.

Emilia Brandi, porta il pubblico a Sant'Angelo Muxaro, nell'entroterra Agrigentino, dove i due fratelli erano nati e da cui erano un giorno partiti come tanti ragazzi siciliani, in cerca di fortuna. Approdati in Germania, i Vaccaro Notte avevano svolto l'attività di pizzaioli, per poi fare ritorno, dopo qualche anno, nell'amata Sicilia e mettere su una attività in proprio: un' azienda di pompe funebri.

Ma il desiderio di rifarsi una vita nel proprio paese verrà interrotto dai malavitosi locali, ai quali i due fratelli avevano in qualche modo creato disturbo con la loro impresa.

Dopo anni di litigi, minacce, dissapori e intimidazioni, la battaglia dei Vaccaro Notte contro le cosche locali finisce in tragedia, con l'uccisione di Vincenzo. Salvatore, che sarà il primo ad indagare sull'omicidio del fratello, verrà ucciso anche lui pochi mesi dopo. A raccontare oggi la storia a Emilia Brandi, è il terzo fratello delle vittime, Angelo Vaccaro Notte, che ricostruisce le trame malavitose della provincia di Agrigento e spiega come si sono sviluppate le inchieste e i processi per la morte dei due uomini. Cose Nostre un programma di Emilia Brandi, regia di Raffaele Maiolino.