Il blitz antimafia "Xydi", imprenditore condannato per favoreggiamento personale in associazione di tipo mafiosa portato in carcere

La sentenza di condanna del dicembre 2022, del tribunale di Palermo, è diventata definitiva. Riconosciuto colpevole di favoreggiamento personale in associazione di tipo mafiosa, dai domiciliari - dove si trovava, in quanto sottoposto a misura cautelare, con il braccialetto elettronico - Gaetano Lombardo, l'imprenditore settantasettenne di Campobello di Licata, è stato portato al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento. Deve scontare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per reati commessi, secondo l'accusa e le risultanze processuali, fino al 3 novembre del 2011 a Trapani, Agrigento e province.

L'imprenditore è stato trasferito in carcere, dai carabinieri, in esecuzione dell'ordine di carcerazione dell'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Palermo.

Il sessantasettenne era stato arrestato nell’ambito della maxi operazione antimafia cosiddetta “Xydi”, che ha stretto il cerchio sull'ultima rete di fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, dei carabinieri del Ros.

L'indagine "Xydi" è stata coordinata dall'allora procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Gery Ferrara, Claudio Camilleri e Gianluca De Leo. Gaetano Lombardo era stato accusato - secondo quanto venne scritto nel provvedimento d'arresto del 2 febbraio 2021 - "d'avere mantenuto, quale uomo di stretta fiducia del capo della famiglia di Ravanusa Luigi Boncori, contatti esponenti di altre famiglie mafiose, partecipando ad incontri riservati finalizzati alla trattazione di vicende di interesse per l’intera associazione attivandosi per preservare la segretezza delle comunicazioni tra gli associati ed eludere le attività di indagine".