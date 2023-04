Corte di appello

"Non oltraggiò pm della Dda in udienza": assolto il boss Meli

Il 75enne capomafia di Camastra, detto "u puparu", in primo grado era stato accusato di avere indirizzato delle frasi offensive al magistrato Alessia Sinatra in segno di protesta per il divieto di incontro in carcere con un figlio detenuto