Boss, affiliati e familiari col reddito di cittadinanza, tre assoluzioni: "Non era reato"

Assoluzione perché, all'epoca della contestazione, i fatti non erano previsti dalla legge come reato. Con questa motivazione il giudice Antonella Ciraulo ha scagionato tre imputati accusati di avere omesso di dichiarare una precedente condanna, propria o di un familiare, che avrebbe escluso la concessione del reddito di cittadinanza.

Si tratta di Angelo Occhipinti, 70 anni, storico capomafia di Licata; Francesco Gucciardo, 50 anni, di Siculiana, condannato per associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta "Marna" sull'ultima rete di fiancheggiatori del boss Gerlandino Messina e Giuseppina Parisi, 66 anni, di Licata accusata di avere nascosto la condanna di un familiare.

I fatti sono stati contestati in seguito all'incrocio delle banche dati eseguito dalla guardia di finanza nel corso delle indagini e si riferiscono agli anni 2019 e 2020.

Epoca in cui, secondo i difensori (gli avvocati Giuseppe Barba, Camelita Danile e Graziano Magliarisi) non esisteva questo tipo di reato. Tesi che è stata così accolta dal giudice mentre il pubblico ministero Salvatore Caradonna, al contrario, aveva chiesto la condanna: 2 anni per Parisi, 2 anni e 6 mesi per Gucciardo e 3 anni per Occhipinti.

L'inchiesta ha coinvolto altri cinque imputati le cui posizioni sono state stralciate per le differenti strategie processuali dei difensori.