"Mafia e controllo totale degli appalti": restano in silenzio i 4 indagati in carcere

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro indagati nell’ambito dell’operazione eseguita a Sciacca dalla guardia di finanza. L'interrogatorio di garanzia in carcere è stato fatto per Domenico Friscia di 61 anni, Domenico Maniscalco di 59 anni, Giuseppe Marciante di 36 anni, Michele Russo di 45 anni ai quali è stata contestata l'associazione per delinquere di stampo mafioso: "Per avere fatto parte dell'associazione Cosa Nostra, dunque avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, per commettere delitti e acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici", scrive il gip.

L'operazione antimafia della Dda è stata realizzata lo scorso giovedì. Le indagini, condotte dagli specialisti del nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Palermo (Gico), con l’ausilio dei militari della compagnia di Sciacca, avrebbero permesso di ricostruire "la persistente capacità d’infiltrazione e di condizionamento del tessuto socio-economico del territorio da parte dell’associazione mafiosa che ha trovato espressione, - per come viene ricostruito nelle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare - da un lato con il controllo pressoché totale nel settore degli appalti e i costanti tentativi di inserimento con i sub-appalti e le forniture, dall’altro con il condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali”.