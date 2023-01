L'arresto del boss Matteo Messina Denaro, nel 2009 venne immortalato a Santa Margherita di Belìce

Le ultime immagini del "capo dei capi" di Cosa Nostra - risalenti al 2009 - furono riprese, da una telecamera di sicurezza, a Santa Margherita di Belìce, in provincia di Agrigento, nei pressi della casa del mafioso Pietro Campo, ritenuto da sempre un "fedelissimo" del padrino di Castelvetrano.

Venne immortalato un uomo seduto sul lato passeggero di un suv filmato lungo una strada di Santa Margherita di Belìce. Fin dal primissimo momento ci fu il sospetto che quel tizio, con gli occhiali e stempiato, fosse proprio Messina Denaro la cui leadeship - anche in provincia di Agrigento - era stata, allora, confermata dall'operazione antimafia "Xydi" che ha fatto finire in carcere, con l'accusa di essere la "consigliori" di Cosa Nostra, l'avvocato Angela Porcello, penalista fra le più note del foro di Agrigento, diventata - sostiene l'accusa - un elemento di spicco del nuovo mandamento mafioso di Canicattì di cui il compagno Giancarlo Buggea, tornato libero dopo una condanna a 8 anni per mafia, sarebbe stato il punto di riferimento. Proprio l'inchiesta "Xydi" - il padrino di Castelvetrano era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - oltre a cristallizzare la perdurante posizione apicale, nell’ambito di Cosa Nostra, di Matteo Messina Denaro, ha evidenziato come, punto di riferimento decisionale dell’organizzazione, il super latitante abbia continuato a impartire direttive sugli affari illeciti più rilevanti gestiti dal sodalizio nella provincia di Trapani ed in altri luoghi della Sicilia.