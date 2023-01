L'arresto dell'ultimo dei Corleonesi: Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza richiuso al carcere dell'Aquila

L'ultimo dei Corleonesi, Matteo Messina Denaro, è stato rinchiuso nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, in Abruzzo. Dopo 30 anni di latitanza, "Diabolik" ha trascorso la prima notte in carcere dopo il trasferimento da Palermo dove, alla clinica Maddalena, è stato arrestato dai carabinieri del Ros. All'Aquila sono stati detenuti numerosi boss mafiosi, da Leoluca Bagarella a Totò Riina. Il carcere dell'Aquila è sì una struttura di massima sicurezza, ma nell'ospedale del capoluogo c'è un buon centro oncologico. "Possiamo garantire che coniugheremo il diritto alla salute con l'assoluta sicurezza" nell'espiazione della pena "di un ex latitante pericoloso che è stato catturato con molta fatica dopo molti anni" - ha detto infatti Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenuto a 'Radio 24 in 24 Mattino' - .

Montone griffato, cappellino e al polso un Franck Muller da 35mila euro. "Mi chiamo Matteo Messina Denaro", dice con fare arrogante al carabiniere del Ros che lo ha arrestato. E' finita così la latitanza del "padrino" di Castelvetrano, finito in manette alle 8.20 di lunedì 16 gennaio, mentre stava per iniziare la seduta di chemioterapia alla clinica Maddalena di Palermo, una delle più note della città. I pazienti, tenuti fuori dalla struttura per ore, si sono resi conto solo dopo di quanto era accaduto e hanno applaudito i militari ringraziandoli. Stessa scena fuori dalla caserma Dalla Chiesa, sede della Legione, dove il procuratore

di Palermo Maurizio de Lucia, l'aggiunto Paolo Guido, il generale del Ros Pasquale Angelosanto e il comandante palermitano del Raggruppamento Speciale Lucio Arcidiacono hanno tenuto una conferenza stampa. Una piccola folla ha atteso i pm e mostrato uno striscione con scritto: "Capaci non dimentica".