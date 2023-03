All'alba l'arresto di Rosetta Messina Denaro, sorella del boss: le immagini

La maggiore delle quattro sorelle dell'ex superlatitante in carcere dallo scorso 16 gennaio avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la rete di trasmissione dei "pizzini", consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza