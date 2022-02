Mafia e traffico di stupefacenti, eseguite 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere

Due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, ad altrettanti detenuti della casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo". Gli agenti hanno dato esecuzione ai provvedimenti del tribunale di Bari a carico di C. D., di 51 anni, per le ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, e a carico di D. M., di 50 anni, per le ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e associazione a delinquere di stampo mafioso.