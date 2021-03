"Tentata estorsione a costruttori", condannati Massimino e Militello

Le richieste furono avanzate nei confronti degli imprenditori agrigentini Ettore e Sergio Li Causi per la realizzazione di una palazzina in via Mazzini

La Corte d'Appello di Palermo ha condannato a sei anni di reclusione il boss Antonio Massimino e cinque anni al suo braccio destro, Liberio Militello.

In primo grado il boss era stato assolto, mentre Militello era stato condannato a 4 anni di reclusione. L'accusa per entrambi è di aver avanzato richieste di tipo estorsivo ai danni degli imprenditori agrigentini Ettore e Sergio Li Causi per la realizzazione di una palazzina in via Mazzini. I condannati furono arrestai dalla Dia.