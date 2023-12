Mangia una merendina e rischia di soffocare, maestra salva bimbo di 5 anni

Mangia una merendina e rischia di soffocare. Ha rischiato grosso, anzi grossissimo, un bambino di 5 anni, alunno dell'asilo "San Giovanni Bosco" di via Dante ad Agrigento. In suo soccorso, ed è stata determinante, è intervenuta però la maestra Irene Dispenza. Accorgendosi che il piccolo non riusciva più a respirare, la docente è riuscita a liberargli la gola e di fatto a salvargli di fatto la vita - secondo quanto racconta oggi il quotidiano La Sicilia - . L'Sos, contattando il 118 è scattato subito, ma l'insegnante ha compreso, e per questo ha agito senza alcuna remora, che ci sarebbe voluto del tempo prima dell'arrivo dei soccorsi. Tempo che verosimilmente il piccino non aveva. Il bambino, poi, è stato visitato dai medici e sta bene. Non ha avuto, per sua fortuna, nessuna conseguenza.