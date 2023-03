Denuncia il figlio per maltrattamenti ma più volte non si presenta al processo per testimoniare: l’imputato viene assolto

Assolto perché il fatto non sussiste: con questa sentenza il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha assolto un uomo di 38 anni di Ribera dall’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della madre.

La donna aveva denunciato il figlio ma poi, durante il processo, non si è mai presentata in aula per testimoniare pure essendo stata citata più volte come teste ed essendo la sua testimonianza fondamentale per l’approfondimento dei fatti contestati, che risalgono al 2017, in fase di dibattimento. Il giudice ha così assolto il figlio assistito dall’avvocato Giovanni Forte.

Il pm aveva chiesto l’ammissione delle dichiarazioni rese dalla donna nella fase istruttoria ma il giudice non le ha ammesse accogliendo l’opposizione della difesa.