Spiagge e fondali puliti, Maddalusa presa d'assalto dai volontari

Come nel resto d’Italia anche ad Agrigento quella di ieri è stata una domenica di pulizia “straordinaria e volontaria” che nello specifico ha interessato un tratto dell’arenile di Maddalusa.

E come purtroppo era facilmente intuibile dopo le attività di monitoraggio e classificazione dei rifiuti condotte quindici giorni addietro anche l’operazione di raccolta ha confermato che il pericolo numero uno per le nostre spiagge sono i rifiuti di plastica, una vera e propria invasione di oggetti più o meno integri, di svariate dimensioni e forme, alcuni con evidenza rigettati in spiaggia dal mare, altri scelleratamente abbandonati sul posto dagli incivili.

Per Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat "è per un verso desolante dover ripetere sempre le stesse cose a commento della conduzione di queste iniziative che di fatto evidenziano un malcostume ancora troppo diffuso, nonostante sia risaputo che dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti derivano danni per l’ambiente che inevitabilmente si ripercuotono sulla salute umana. Dal canto nostro, però, sappiamo che è necessario continuare a diffondere questa consapevolezza e che bisogna farlo non solo a parole ma piuttosto con atti concreti, come trascorrere una mattinata in spiaggia per liberarla dai rifiuti che la soffocano e ne offendono la bellezza".

Anche l’iniziativa di Maddalusa, al pari di tutte quelle che a decine sono state realizzate su tutto il territorio regionale, è rientrata nel programma della terza annualità di “Sicilia Munnizza Free”, la campagna nazionale messa in campo da Legambiente in Sicilia che quest’anno pone al centro dell’attenzione la pianificazione per lo sviluppo dell’economia circolare nella nostra regione.