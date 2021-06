Maddalusa, scontro fra due auto: venticinquenne denunciata per guida in stato di ebbrezza

Nell'impatto fra una Alfa 147 e una Lancia Y sono rimaste ferite, in maniera non grave, tre persone

Incidente stradale con due auto coinvolte e tre feriti in contrada Maddalusa. Una ragazza di 25 anni di Favara, alla guida di una Lancia Y che si è scontrata con una Alfa 147, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e un'ambulanza che ha soccorso la stessa ragazza, un automobilista cinquantenne alla guida dell'Alfa e un altro passeggero che si trovava con lui.