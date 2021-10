Ladri si intrufolano in macelleria e svuotano bancone e cella frigorifera: furto su commissione?

Questa volta non hanno portato via soldi o attrezzature, ma carne e prodotti da macelleria pronti per la vendita nonché parti di bestiame macellato e sistemato nelle celle frigorifere. Ad essere presa di mira è stata una macelleria di via Vittorio Emanuele a Canicattì. Qualcuno, senza essere visto, né sentito, è riuscito durante le ore notturne a forzare gli infissi dell'attività commerciale, s'è intrufolato ed ha arraffato tanti prodotti alimentari. Carne che, quasi certamente, è stata caricata su un furgone. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia.

A fare la scoperta è stato il proprietario della macelleria, al momento della ripartura dell'attività commerciale. Non è escluso, ma non c'è nessuna certezza, che possa essersi trattato di un furto su commissione.