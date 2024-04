La strage delle Maccalube, il sindaco di Aragona 10 anni dopo: "È il momento di riaprire la riserva"

"Stiamo dialogando con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per verificare la possibilità di una riapertura della riserva delle Maccalube. È stato un obiettivo difficile anche per via del sequestro in corso ma si tratta di un progetto troppo importante, in vista di Agrigento capitale italiana della cultura, per accantonarlo". Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, alcuni giorni dopo l'assoluzione dei tre imputati per la morte dei fratellini Carmelo e Laura Mulone, rimasti sepolti nel fango, dopo un'esplosione dei vulcanelli, con AgrigentoNotizie, torna a parlare del progetto per riaprire al pubblico la riserva naturale che, fino al 2014, ha portato in paese una media di 30.000 turisti all'anno.

La tragedia e quel sequestro mai revocato

Il 27 settembre di 10 anni fa la tragedia ha scosso l'intera nazione. Carmelo e Laura, 9 e 7 anni, restano intrappolati mentre facevano una passeggiata insieme al padre che si salva solo perché alto più di 190 centimetri.

L'indomani l'allora presidente della Regione, Rosario Crocetta, annuncia la chiusura ma è la magistratura a disporre il sequestro mai revocato. Da allora la riserva continua a essere gestita da Legambiente che ne cura la conservazione ma i cancelli restano chiusi al pubblico. Niente più scolaresche in gita, turisti siciliani e non solo che decidono di vedere da vicino i famosi vulcanelli di fango. Aragona si è così ritrovata senza l'unica attrazione turistica del paese, comunque in grado di portare in media 3mila persone all'anno che poi si riversavano in bar, ristoranti e strutture ricettive con evidente beneficio economico.

Quegli appelli inascoltati

Un primo monito in tal senso è stato lanciato nel 2016, due anni dopo la tragedia, dal sindaco di allora Salvatore Parello. "La riserva delle Maccalube - aveva detto - va riaperta. La politica deve lavorare per raggiungere questo traguardo. È un sito pericoloso? Pure l'Etna lo è, ma questo non significa che non si possa renderlo sicuro con un sistema di monitoraggio, Aragona ha bisogno di quei trentamila turisti all'anno che non ci sono più".

"Dobbiamo fare in modo che un fatto così tragico non succeda più - aveva spiegato Parello - ma la soluzione non può essere tenere chiuso il sito perché l'economia del nostro paese ha bisogno delle Maccalube. Vogliamo tornare ad essere la città delle Maccalube e non il Comune della tragedia del 27 settembre".

Lo studio pro riapertura in sicurezza

La sentenza che scagiona due responsabili di Legambiente, gestore della riserva, e un funzionario della Regione, proprietaria del sito, riaccende i riflettori sulla vicenda e sull'opportunità di restituire alla Sicilia, in sicurezza, una riserva di grande valore ambientale e turistico in quanto ritenuta pressoché unica nel suo genere.

La riserva e la collina dei vulcanelli Il nome Macalube (o, secondo alcune versioni, Maccalube) deriva dall'arabo maqlùb che significa letteralmente "ribaltamento". L'area della riserva è caratterizzata da terreni prevalentemente argillosi, solcati da corsi d'acqua. L'area di maggiore interesse è la collina dei vulcanelli, un'area brulla, di colore dal biancastro al grigio scuro, popolata da una serie di vulcanelli di fango, alti intorno al metro

"Appena un paio di mesi fa - aggiunge il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ho avuto un colloquio con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e ho in programma a maggio di aggiornare la situazione. Si stanno facendo degli studi per portare avanti un progetto legato alla riapertura che finora è stato molto difficile ma su cui dovremo concentrarci. È chiaro che bisognerà, soprattutto, discuterne con la Regione ma sono sicuro che ci sarà la volontà politica".

Il sindaco, ad AgrigentoNotizie, aggiunge: "Per il paese sarebbe la svolta sul piano della ricettività e farebbe da traino a un grande evento come Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Negli anni scorsi proposi alla Regione il progetto di una passerella per consentire ai turisti di vedere dall'alto il tratto ritenuto più pericoloso. Allora non si raggiunse una quadra su questo progetto ma è arrivato il momento di rilanciarlo e renderlo concreto".

Le leggende dell'Occhiu di Macalubi La riserva naturale ha ispirato numerose leggende. Secondo una di queste, i fenomeni eruttivi sarebbero iniziati nel 1087, dopo una sanguinosa battaglia tra arabi e normanni: il liquido grigiastro sospinto dall'attività eruttiva fu così ribattezzato "sangu di li saracini". Un'altra leggenda vuole che un tempo nell'area sorgesse una città, e che un giorno, a causa di un'offesa fatta alla divinità locale, la città fosse sprofondata nelle viscere della terra. Guy de Maupassant, giunto nell'area nel 1885 durante una tappa di uno dei suoi viaggi, descrisse i vulcanelli di fango come "pustole di una terribile malattia della natura".

