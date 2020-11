Luoghi del cuore Fai, l'appello di Mareamico: "Votate Punta Bianca"

Il censimento Fai coinvolge anche l’Agrigentino. Sono diversi i luoghi del cuore che stanno raccogliendo voti e sostegno. A “schierarsi” dalla parte di Punta Bianca è l’associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico. “Votatela…”

Sono tanti, ma non troppi, i luoghi del cuore Fai da votare. Soltanto l’Agrigentino ne porta in classifica diversi, come: la biblioteca Lucchesiana, la Scala dei Turchi ed altri ancora. Chi la spunterà? Intanto, gli ambientalisti di Agrigento, sono dalla parte di Punta Bianca.