Capitale italiana della cultura 2025, teatro di petra e ipogei verticali: ecco i tesori del Giardino Botanico

Uno scrigno protetto da alte mura ma che, a pochi passi dal centro città, custodisce diversi gioielli sconosciuti anche alla maggioranza dei suoi abitanti stessi. Parliamo del giardino botanico di Agrigento, un vero polmone verde con un'estensione di circa sette ettari e il suo costone calcarenitico che, nei millenni è stato dapprima fonte di materiali e in età moderna, riparo per contadini e armenti .Il giardino di via Demetra, con il suo teatro di pietra e gli ipogei verticali, si candida ad essere uno dei luoghi chiave per le manifestazioni di Agrigento capitale italiana della Cultura 2025. Dalla prossima estate, nel sito di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sarà fruibile un grande teatro a cielo aperto della capienza di circa 700 posti che sono stati ricavati in una delle cave dell'antica Akragas. Secondo quanto riferito dal dirigente al Turismo dell'ex Provincia Regionale, Achille Contino, il teatro di pietra, così come avveniva in passato, tornerà ad ospitare le rappresentazioni classiche. Inoltre, dopo la chiusura dei lavori in itinere, alcuni dei sette ipogei del giardino botanico, potranno essere visitati dal pubblico.